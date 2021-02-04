Игорь Васильев потребовал наладить прямую связь местной власти и жителей

Первое очное совещание с главами муниципальных образований области прошло 4 февраля.

В своем выступлении губернатор назвал главный критерий эффективности работы глав муниципального образования. По мнению главы региона, это оперативная реакция на обращения жителей. И здесь на первое место выходит проблема взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Наладить прямую связь жителей и власти — основная задача и областного, и муниципального руководства. Как подчеркнул Игорь Васильев, особое внимание в этом плане необходимо уделить размещению правдивой информации на всех ресурсах, в том числе в соцсетях.

Губернатор добавил, что в Кировской области продолжится реализация проекта «В центре внимания – район». Он позволяет уделить максимум внимания проблемам жителей отдаленных муниципалитетов.

— Мы понимаем, что местные власти не справятся в одиночку с задачами, которые возложены на них. Поэтому к решению проблем подключаются орган исполнительной власти, — отметил Игорь Васильев.

Также глава региона подчеркнул важность работы над направлениями развития страны, обозначенными президентом Путиным. Работа должна идти на всех уровнях. В Кировской области она активно ведется: строятся школы, ФАПы, спортивные и культурные объекты, идет ремонт дорог и переоснащение медицинских учреждений.

— Кировчане должны видеть результаты от реализации нацпроектов. Это главный критерий нашей работы. Поэтому прошу вас проконтролировать качество и своевременность работ, проводимых по муниципальным контрактам, — обратился губернатор к главам муниципалитетов.

В конце совещания собравшимся представили стратегию социально-экономического развития Кировской области до 2035 года.

Ранее мы писали, что в областном правительстве обсудили инвестиционную политику региона.