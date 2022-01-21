Губернатор Игорь Васильев поздравил ДОСААФ России с 95-летием.

— 23 января «ДОСААФ России» исполняется 95 лет. От всей души поздравляю работников, ветеранов и членов общества с наступающим праздником!

Сегодня ДОСААФ — это крупнейшая организация, на базе которой создается качественно новая система допризывной подготовки молодежи и военно-патриотического воспитания. Многие воспитанники регионального отделения стали выдающимися спортсменами, военными специалистами, инженерами и конструкторами.

Благодарю и.о. председателя Регионального отделения ДОСААФ России Кировской области Юрия Рыбкина за работу и желаю новых достижений в привлечении молодежи к активным занятиям физической культурой и в благородном деле служения Отечеству!