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Игорь Васильев поздравил финалистов областного конкурса «Учитель года»

Игорь Нелюбин Новости, Власть
Губернатор Игорь Васильев сегодня поздравил победителей конкурса «Учитель года Кировской области – 2022».
 
В этом году первое место заняла Ольга Навалихина – учитель химии Кировского лицея естественных наук. Игорь Васильев на своей странице в соцсети отметил, что развитие системы образования всегда было и остается одной из приоритетных задач правительства области. На возглавляемой им профильной комиссии Госсовета РФ рассматривают актуальные вопросы этой сферы, в том числе обеспечения кадрами и профессионального роста учителей.
 
– Важно, чтобы каждый учитель чувствовал себя комфортно, ощущал поддержку государства и общества, смог раскрыть свой потенциал, – считает глава региона. – Мы заинтересованы в том, чтобы в профессию приходили молодые специалисты и готовы их поддерживать. Мы предоставляем учителям служебное жилье, льготные места в детских садах и школах. В рамках программы «Земский учитель» педагогам выплачиваются подъемные средства. Строятся новые школы и детские сады, образовательные организации оснащаются современным оборудованием. Мы продолжаем эту работу и в текущем году.

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Игорь Нелюбин