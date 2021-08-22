Игорь Васильев поздравил кировчан с Днем Государственного флага

Губернатор Игорь Васильев поздравил кировчан с Днём Государственного флага.

— Уважаемые жители Кировской области! Поздравляю вас с одним из главных праздников Российской федерации – Днём Государственного флага!

Российский триколор олицетворяет собой могущество и величие нашего Отечества, объединяет представителей разных народов России. Самые важные события в стране свершаются под государственным флагом: трудовые подвиги и научные открытия, культурные и спортивные достижения россиян.

Уверен, что жители Кировской области своими достижениями упрочат славу Государственного флага России и внесут свой достойный вклад в строительство современной и процветающей России.

В день государственного праздника желаю вам благополучия и крепкого здоровья, добра и согласия, мира и счастья!