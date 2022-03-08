Игорь Васильев поздравил кировчанок с 8 марта

Дорогие наши дамы!

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем! Примите слова искренней благодарности за ваши заботу, любовь и терпение!

Современная женщина успевает все: в полной мере заботиться о своей семье и при этом добиваться успехов в любимом деле.

Вы храните тепло домашнего очага и поддерживаете своих близких во всех начинаниях.

Вы посвящаете свою жизнь людям. Всегда протягиваете руку помощи. Совершаете добрые дела, не требуя ничего взамен.

Вы окружаете заботой и вниманием не только своих детей, но и тех, кто так сильно нуждается в поддержке. Вкладываете в любимое дело всю свою душу и силы.

Вы щедро делитесь своими знаниями, помогаете делать первые шаги на пути ко взрослой жизни. Вы успешно развиваете свой бизнес, руководите крупными предприятиями и большими коллективами, становитесь успешными общественными и государственными деятелями. Искренне болеете за свое дело!

Мы ценим ваш вклад в развитие региона и желаем вам дальнейших побед!

Дорогие женщины! Пусть все ваши желания исполняются, близкие окружают вас заботой и вниманием. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, любви, счастья и успехов во всех ваших начинаниях!

Губернатор Игорь Васильев