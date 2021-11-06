Губернатор Игорь Васильев поздравил коллектив завода «Лепсе» с 80-летием.

— Уважаемый Геннадий Александрович, дорогие заводчане и ветераны предприятия!

Примите поздравления со знаменательной датой! Восемь десятилетий – это длинный путь: история завода берет своё начало с тяжёлых времен для нашей страны – с эпохи Великой Отечественной войны.

Снабжая армию, вы внесли весомый вклад в Великую Победу, это сегодня позволяет Кирову носить почетное звание «Города трудовой доблести».

Выстоял завод и в тяжёлые 90-е годы, сохранив коллектив, производственные мощности. В современной России продукция предприятия осталась востребованной, благодаря чему завод славится далеко за пределами региона.

Особо подчеркну, что предприятие сильно трудовыми династиями, традициями, передающимися из поколения в поколение, мощной социальной политикой.

Желаю вам сохранить свою уникальность, идти вперёд, прославляя промышленный потенциал Кировской области.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!