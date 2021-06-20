Игорь Васильев поздравил медиков с профессиональным праздником

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

«Дорогие врачи, медицинские сестры, фармацевтические работники, организаторы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Ваш труд – один из самых гуманных и необходимых. Ежедневно в больницы и поликлиники региона обращаются тысячи людей, которым нужна помощь. От вашего профессионализма зависят их здоровье и жизнь.

С начала пандемии медицинское сообщество продемонстрировало истинное мужество, единство и готовность достойно выполнять свой профессиональный долг в сложнейших обстоятельствах. Вы находитесь на передовой борьбы за жизнь, здоровье людей.

Cо своей стороны правительство области делает все возможное для того, чтобы создать для вас достойные условия труда. За пять лет мы в 4 раза увеличили парк машин скорой помощи, построили 32 новых фельдшерских пункта, ремонтируем больницы и поликлиники, оснащая их современным оборудованием.

Мы растим свои кадры для районных больниц – в три раза больше стало выплат по программе «Земской доктор», в два раза выросло число студентов медицинских вузов по целевым направлениям.

Выражаю слова искренней благодарности всем медицинским работникам региона, которые всегда на посту, в полной готовности прийти на помощь в любую минуту: и в рабочее время, и в личное.

И сегодня наши врачи, фельдшеры, медсестры, санитары продолжают спасать пациентов не только с коронавирусом, но и другими заболеваниями, зачастую не менее опасными. Я искренне желаю всем вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, дальнейших профессиональных достижений. Мы знаем, что наше здоровье в надежных руках!».