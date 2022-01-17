Игорь Васильев поздравил митрополита Марка с Днём тезоименитства

Об этом глава региона написал в своем официальном аккаунте «ВКонтакте».

Сегодня, 17 января, православная церковь отмечает Собор 70 апостолов, в том числе, совершается память апостола и евангелиста Марка. Это значит, что у людей с именем Марк сегодня День ангела или именины. Другое название именин — День тезоименитства.

Праздник сегодня отмечает митрополит Вятский и Слободской Марк. Именно в этот день в 1991 году епархиальный архиерей, будучи послушником в Троице-Сергиевой Лавре, был пострижен в монашество с именем Марк.

Поздравил главу митрополии губернатор Игорь Васильев. Он сообщил об этом на своей страничке в соцсетях. Игорь Васильев пожелал митрополиту долгих лет жизни и крепкого здоровья. Кроме того, он поблагодарил его за сотрудничество на благо региона.

Фото: vk.com/gubernator_vasiliev