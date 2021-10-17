Игорь Васильев поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Кировской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства.

За последние годы дорожная сеть региона заметно изменилась.

В Кировской области еще никогда не было таких масштабов дорожного ремонта. За пятилетку мы отремонтировали почти 1200 километров дорог. Это в 1,5 раза больше, чем за предыдущие пять лет. На многих важных объектах дорожные работы были выполнены раньше запланированных сроков.

Достичь такого результата удалось благодаря профессионализму и добросовестному отношению к своему труду наших работников дорожного хозяйства. Выражаю вам огромную благодарность за проделанную работу и высокие результаты!

Сегодня наша задача – нарастить масштабы дорожного ремонта и строительства. Мы будем добиваться увеличения федерального финансирования для ремонта и строительства дорог в Кировской области. Полученные средства мы должны использовать максимально рачительно – с контролем качества и исполнения гарантийных обязательств.

Уверен, благодаря вашему опыту и преданности делу мы сможем решить все стоящие перед нами задачи. Предварительные результаты 2021 года говорят о том, что работники дорожного хозяйства уверенно выдерживают темпы развития отрасли.

Уважаемые сотрудники, ветераны отрасли! Благодарю вас за профессионализм, добросовестный труд и верность профессии! За большой вклад в развитие региона, создание современной дорожной инфраструктуры. Желаю крепкого здоровья, новых успехов и благополучия вам, вашим родным и близким!

Губернатор Кировской области Игорь Васильев