Игорь Васильев поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Уважаемые ветераны и сотрудники органов следствия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Преданность своему делу, умение принимать решения в самых сложных ситуациях, чувство долга и высокая степень ответственности позволяют вам успешно решать все поставленные задачи. Ваша эффективная работа способствует снижению уровня преступности, укреплению веры людей в силу закона.

Особые слова благодарности за значимый вклад в борьбу с преступностью – ветеранам службы, передающим свои знания и опыт молодому поколению следователей.

Правительство региона и Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировской области всегда работают в тесном сотрудничестве. Приоритет нашей совместной работы – направления, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным: противодействие коррупции, борьба с преступлениями в сфере экономики, обеспечение безопасности жителей Кировской области.

Уверен, что вы и впредь будете служить надежным гарантом законности в регионе!

От всей души желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким! Успехов в вашей непростой работе! С праздником!