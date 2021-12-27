Игорь Васильев поздравил спасателей с профессиональным праздником

«Уважаемые спасатели и ветераны спасательных служб Кировской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Спасение человеческой жизни – это не просто профессия, это призвание. Оно требует от человека полной самоотдачи, бесстрашия, решительности, способности сопереживать и потребности помочь.

Несомненно, обладающих такими качествами в ваших рядах большинство. Вы с честью выполняете возложенную на вас великую миссию – сохраняете человеческие жизни, помогаете людям в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях, делаете всё возможное и даже невозможное.

Спасибо вам за самоотверженность и мужество. За верность профессии, за человеколюбие и высочайший профессионализм.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья. Добра и мира вам и вашим семьям!».

Губернатор Кировской области Игорь Васильев