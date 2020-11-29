Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил женщин с Днём матери

Дорогие наши мамы! От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Мама — это первое слово, которое произносит ребенок.

Мама — самый близкий и дорогой человек.

Мама — повторяем мы в трудные минуты нашей жизни.

Мама — наша опора и поддержка. Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать все невзгоды.

Мама любит своего ребенка несмотря ни на что и всегда верит в него.

Дорогие мамы! Примите слова искренней благодарности за счастливые моменты, заботу и любовь, которую вы дарите своим детям, за бессонные ночи и терпение! Земной поклон вам за ваш непростой труд и душевную щедрость, которой вы делитесь со своими близкими. Желаю вам здоровья и сил, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни!

А вы уже поздравили свою маму?