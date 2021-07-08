Игорь Васильев поздравил жителей Кировской области с Днем семьи, любви и верности

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья – это большой труд, основанный на любви, взаимопонимании и уважении. Наша основная задача сегодня – сохранить семейные ценности и лучшие семейные традиции, поддержать детей и их родителей и создать для них комфортные условия жизни. Этой работе правительство области сегодня уделяет особое внимание!

Мы строим детские сады и только за последние 3 года в нашем регионе появилось 24 новых дошкольных учреждений. Сегодня для семей с детьми предусмотрено 28 мер социальной поддержки, предоставляемых как за счет средств областного, так и федерального бюджетов. Только в 2020 году на поддержку семей с детьми направлено более 11 млрд. рублей. В области востребована и хорошо работает программа субсидирования ипотечных кредитов, которая помогает молодым семьям приобрести новое, комфортное жилье.

Кроме мер, которые введены по инициативе Президента России Владимира Путина, мы усиливаем поддержку региональными мерами. По нашей инициативе введен региональный семейный капитал, который предоставляется семьям при рождении третьего или последующего ребенка. И эта работа, безусловно, будет продолжена!

Особые слова благодарности за ежедневный, непростой труд нашим многодетным родителям, которые берут на себя огромную ответственность. Вы вкладываете в своих детей основу настоящих семейных ценностей, которые помогут им в будущем создать счастливую семью!

Уважаемые кировчане! В этот день желаю вам любви и благополучия, здоровья и взаимопонимания! Пусть ваши дети радуют вас своими успехами! Здоровья вам и вашим близким!