Игорь Васильев поздравил жителей Кировской области с Днём весны и труда

Уважаемые жители Кировской области! Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Первомай всегда символизировал единство, право на честный труд, стремление к миру и созиданию. Многие годы этот день объединяет людей разных поколений и профессий, всех, кто трудится на благо своего родного края.

Особые слова благодарности – старшему поколению, которое заложило основу нашего благополучия, внесло большой вклад в развитие региона.

В прошлом году мы дали старт сбору подписей за присвоение столице области почетного звания «Город трудовой доблести». Это почётное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

Вклад Кировской области в Победу трудно переоценить. Предприятия Кирова выпустили более четырёх тысяч танков, около двух тысяч «катюш», 3 млн снарядов, 5 млн бомб и авиаснарядов, 20 млн гранат, 200 кораблей и много другой необходимой фронту продукции.

Уже десятки тысяч кировчан подкрепили заявку в федеральный оргкомитет «Победа» своими подписями. А это значит, что мы помним трудовой подвиг наших предков и гордимся им!

Важно, что наши земляки и сегодня – трудолюбивые и неравнодушные люди. Они предлагают интересные социально значимые проекты и инициативы для развития городов и сел, участвуют в их реализации. Наша задача – поддержать эти добрые намерения!

В прошлом году пандемия внесла свои коррективы, но, несмотря на трудности, регион продолжает развиваться: строятся и ремонтируются дороги, школы, больницы, строятся новые детские сады. И во многом — это заслуга сплоченных трудовых коллективов нашего региона!

В День весны и труда искренне желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и счастливых перемен! Удачи и реализации всех намеченных планов всем, кто только начинает свой профессиональный путь! У нас сегодня одна общая задача – сделать наш регион процветающим и комфортным для жизни!

Игорь Васильев,

губернатор Кировской области.