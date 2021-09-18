Игорь Васильев позитивно оценил качество организации видеонаблюдения

В Центре общественного наблюдения глава региона лично посмотрел трансляцию с нескольких участков.

Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев приехал в Центр общественного наблюдения, который располагается в здании «Инженериума» на улице Преображенской, 41.

Напомним, Центр, организованный Общественным штабом по наблюдению за выборами, начал работу одновременно с открытием избирательных участков. В Центр выведена трансляция со всех 949 камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, установленных на избирательных участках региона.

На экраны выводятся изображения одновременно с 32-х избирательных участков. Каждые 2 секунды изображения автоматически меняются, выводя изображения со следующих 32 участков. Таким образом, в течение минуты на экранах проходит картина со всех 949 камер наблюдения.

Видеотрансляция снабжена функцией перемотки назад, что позволяет восстановить происходящее на любом из участков в любой промежуток времени, в том числе, например, проверить достоверность информации, размещаемой в социальных сетях.

Руководитель Общественного штаба Насими Назаров рассказал главе региона об организации работы центра, об итогах первого дня наблюдения и о ситуации на участках региона на текущий час. Он отметил, что, кроме непрерывного мониторинга видеокамер, Центр наблюдения каждый час собирает информацию о ситуации на всех избирательных участках. Любые нарушения отражаются на специально созданной Общественным штабом «Карте нарушений».

Игорь Васильев лично просмотрел трансляцию с нескольких участков, находящихся в районах области, обращая внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, четкость и оперативность работы сотрудников избирательных комиссий.

Губернатор позитивно оценил качество организации видеонаблюдения в Центре.

— Выстроена такая система, от которой ничего не скроется, — сказал Игорь Васильев. – Сюда поступает вся актуальная оперативная информация по региону. На сегодня это более трех тысяч сообщений от наблюдателей, жителей о том, как работают участки. Только что мы смотрели в системе ситуацию по Кировской области в целом – вся карта «покрашена» зеленым цветом. Это значит, что нарушений нет.

Глава региона также подчеркнул, что выборы – важный этап для страны, для региона, каждого населенного пункта. В Кировской области в текущем году проходят трехуровневые выборы – в Государственную Думу, Законодательное Собрание и представительные органы муниципальных образований.

Напомним, что система видеонаблюдения на выборах-2021 работает в круглосуточном режиме. Посмотреть её может любой желающий. Для этого необходимо подать предварительную заявку в Центр наблюдения за выборами. Ознакомиться с порядком подачи заявки можно на сайте Общественной палаты.

Добавим, что за избирательным процессом в Кировской области следят в общей сложности 5 659 наблюдателей (представители от политических партий, кандидатов, общественных объединений), в том числе более

2 тысяч наблюдателей – от Общественного штаба.