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Игорь Васильев позитивно оценил качество организации видеонаблюдения

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Власть, Главное, Новости

В Центре общественного наблюдения глава региона лично посмотрел трансляцию с нескольких участков.

Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев приехал в Центр общественного наблюдения, который располагается в здании «Инженериума» на улице Преображенской, 41.

Напомним, Центр, организованный Общественным штабом по наблюдению за выборами, начал работу одновременно с открытием избирательных участков. В Центр выведена трансляция со всех 949 камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, установленных на избирательных участках региона.

На экраны выводятся изображения одновременно с 32-х избирательных участков. Каждые 2 секунды изображения автоматически меняются, выводя изображения со следующих 32 участков. Таким образом, в течение минуты на экранах проходит картина со всех 949 камер наблюдения.

Игорь Васильев позитивно оценил качество организации видеонаблюдения

Видеотрансляция снабжена функцией перемотки назад, что позволяет восстановить происходящее на любом из участков в любой промежуток времени, в том числе, например, проверить достоверность информации, размещаемой в социальных сетях.

Игорь Васильев позитивно оценил качество организации видеонаблюдения

Руководитель Общественного штаба Насими Назаров рассказал главе региона об организации работы центра, об итогах первого дня наблюдения и о ситуации на участках региона на текущий час. Он отметил, что, кроме непрерывного мониторинга видеокамер, Центр наблюдения каждый час собирает информацию о ситуации на всех избирательных участках. Любые нарушения отражаются на специально созданной Общественным штабом «Карте нарушений».

Игорь Васильев позитивно оценил качество организации видеонаблюдения

Игорь Васильев лично просмотрел трансляцию с нескольких участков, находящихся в районах области, обращая внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, четкость и оперативность работы сотрудников избирательных комиссий.

Губернатор позитивно оценил качество организации видеонаблюдения в Центре.

— Выстроена такая система, от которой ничего не скроется, — сказал Игорь Васильев. – Сюда поступает вся актуальная оперативная информация по региону. На сегодня это более трех тысяч сообщений от наблюдателей, жителей о том, как работают участки. Только что мы смотрели в системе ситуацию по Кировской области в целом – вся карта «покрашена» зеленым цветом. Это значит, что нарушений нет.

Глава региона также подчеркнул, что выборы – важный этап для страны, для региона, каждого населенного пункта. В Кировской области в текущем году проходят трехуровневые выборы – в Государственную Думу, Законодательное Собрание и представительные органы муниципальных образований.

Напомним, что система видеонаблюдения на выборах-2021 работает в круглосуточном режиме. Посмотреть её может любой желающий. Для этого необходимо подать предварительную заявку в Центр наблюдения за выборами. Ознакомиться с порядком подачи заявки можно на сайте Общественной палаты.

Добавим, что за избирательным процессом в Кировской области следят в общей сложности 5 659 наблюдателей (представители от политических партий, кандидатов, общественных объединений), в том числе более
2 тысяч наблюдателей – от Общественного штаба.

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Тамара Полыхаева