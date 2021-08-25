Игорь Васильев предложил привлечь учеников, педагогов и родителей к модернизации школ

25 августа губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по образованию Игорь Васильев выступил на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам общего образования. В своем докладе глава региона отметил важность масштабной программы по капремонту школ, которую члены комиссии считают крайне актуальной.

По словам Игоря Васильева, все без исключения субъекты РФ должны приступить к реализации программы с 2022 года. В оставшееся время регионы должны основательно подготовиться, учесть все риски и предусмотреть возможность объединения конкурсных процедур.

Речь идет о том, чтобы выполнять работы по капремонту, используя механизм заключения единого контракта на разработку проектно-сметной документации. К реализации программы следует подходить комплексно. В рамках капремонта следует не только проводить ремонт зданий, но и обновлять мебель, благоустраивать территорию школ, а также создавать комфортные и безопасные условия для обучения.

– За счет бюджетов всех уровней провести системную модернизацию всего образовательного пространства. Ведь школа – это не просто здание, но и современное оборудование, детские лаборатории, спортивные залы, современные методики и, конечно, учителя. К этой работе предлагаем привлекать и самих школьников, и родителей, и педагогов, – сказал Игорь Васильев.

Ранее на онлайн-встрече с представителями общественности Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога.