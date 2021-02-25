Игорь Васильев предложил студентам поработать наблюдателями

Глава региона провел встречу со студенческим активом Волго-Вятского института (филиала) МГЮА, рассказал о себе и ответил на вопросы учащихся. В ходе встречи губернатор также наградил студенческий актив и волонтеров за участие в общественной работе и социально-важных проектах.

Как напомнил директор Волго-Вятского института (филиала) МГЮА Александр Плотников, комплекс зданий на улице Ленина был передан в собственность институту в 2019 году по решению губернатора. Студенты живут в общежитии, подведомственном областному правительству, что дает возможность учиться в институте ребятам из районов области и других регионов. Осенью 2021 года институт ждет еще одно важное событие — открытие военной кафедры.

— Оно уже на финишной прямой. Это будет огромное событие, которое стало возможным благодаря поддержке главы региона. Военно-учебный центр значительно расширит возможности наших студентов, — сказал Александр Плотников.

Отвечая на вопросы студентов, губернатор отметил, что обучение в Кировской области — одно из лучших в стране.

— У нас работают три полноценных университета и мы можем стать настоящим наукоградом, — отметил Игорь Васильев. — Задолго до пандемии в области был создан научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис», в который вошли Курчатовский институт, Московский госуниверситет, наш медуниверситет, институт имени Чумакова, который на прошлой неделе получил регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса по классической технологии. Раньше мы только в газетах читали о таких разработках, а сейчас стали непосредственными участниками разработки самых необходимых и востребованных лекарственных препаратов.

Также глава региона рассказал студентам о своей «школе жизни» и о службе в армии и поинтересовался, что привело ребят к участию в волонтерстве. Губернатор отметил, что в Кировской области развитый волонтерский корпус, что, несомненно, положительно сказалось на работе в пандемию, когда нагрузка на волонтеров возросла в разы.

Игорь Васильев призвал студентов активно участвовать и в школьной жизни. Сделать это они могут, став наставниками для учащихся кировских школ в рамках проекта «Наставник-старшеклассник». Этот проект получил всестороннюю поддержку регионального правительства, а также был представлен в числе лучших практик системы наставничества при подготовке доклада Госсовета РФ по направлению «Образование».

Губернатор подчеркнул, что помимо профессиональных знаний, студентам придется учиться разбираться и в политике. чтобы постичь работу политической системы, глава региона предложил учащимся стать наблюдателями на грядущих выборах, которые пройдут этой осенью.

— Постигая азы юриспруденции, вы во многом будете разбираться еще в период учебы в вузе. В том числе и в политической системе. Вопросы выгоды любого процесса очень спорные. С выбором каждый из нас сталкивается каждый день, и политическая система постоянно реформируется, но не нужно искать здесь подводные камни. Чтобы оценить работу всей системы, можно окунуться в процесс и стать общественным наблюдателем во время выборной кампании осенью этого года, — отметил Игорь Васильев.

Ранее глава региона обсудил вопросы наставничества с вятскими педагогами.