Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в переписи населения:

— Принял участие во Всероссийской переписи населения. Впервые в истории России она проходит в цифровом формате на портале Госуслуг.

Это важное для страны, для региона событие! Итоги переписи используются для расчета бюджетов всех уровней, различных программ развития. А от того, насколько максимально будет охвачено переписью население, зависит дальнейшее строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения, обновление дорожного фонда, развитие инфраструктуры.

Госуслуги не передают никому ваши персональные данные и заполненные анкеты. Все данные обезличиваются и обрабатываются в обобщённом виде.

Заполнение всех переписных листов у меня заняло не более 15 минут. Призываю всех жителей региона найти время и принять участие в переписи. Это влияет на уровень жизни каждого из нас!