Кировский губернатор прорабатывает предложения для включения в доклад Президенту по теме развития образования

24 августа в Москве прошел семинар-совещание по подготовке к расширенному заседанию Президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере общего образования». В мероприятии под председательством замруководителя администрации президента Сергея Кириенко принял участие губернатор Кировской области, глава комиссии Госсовета по образованию Игорь Васильев.

В преддверии заседания Президиума Госсовета, которое запланировано на 25 августа, участники семинара проработали предложения для включения в доклад Президенту РФ Владимира Путина. Работа велась в 6 группах, каждая из которых обсуждала конкретное направление. Это были, в частности, развитие системы дополнительного образования, обеспечение безопасности и другие вопросы.

По словам Игоря Васильева, одной из главных тем для обсуждения стала модель школы полного дня, реализованная в Кировской области.

— На заседаниях комиссии Госсовета по направлению «Образование» мы с экспертами неоднократно обсуждали вопросы общего образования и прорабатывали варианты их решения. Самые актуальные наработки вошли в доклад президенту России. Они касаются воспитания, дополнительного образования, подготовки педагогических кадров, развития инфраструктуры общего образования и многих других вопросов. Наша комиссия продвигает модель «Школы полного дня», — отметил Игорь Васильев.

Кировский губернатор подчеркнул, что данная модель позволяет обеспечить занятость ребенка на весь день и снять нагрузку с родителей, а также заниматься воспитанием с помощью дополнительного образования и внеурочной деятельности. Также школы полного дня позволяют сохранить здоровье детей, которые будут делать уроки днем, а вечером – отдыхать.

— Мы видим, что у родителей появляется потребность в таких школах, работающих в одну смену, способных обеспечить полноценную занятость ребенку до конца рабочего дня.

Также Игорь Васильев отметил, что комиссия Госсовета по образованию принимает активное участие в проработке механизмов реализации масштабной программы по капремонту школ. Данная программа была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным и поддержана партией «Единая Россия».

– Программу по капитальному ремонту школ наша комиссия считает крайне важной и востребованной. Впервые в истории страны на приведение в порядок и модернизацию школ будут выделены такие значительные средства, — сказал Игорь Васильев.

Глава региона также подчеркнул, что равный доступ к качественному образованию должны иметь все дети независимо от места жительства.

— Капремонт школ должен стать частью масштабной программы модернизации инфраструктуры образования, — дополнил губернатор.

Отдельное внимание в Кировской области уделяется сохранению здоровья школьников. В медкабинетах трех школ региона уже подключены к региональной медицинской информационной системе. Благодаря этому родителям не придется тратить время на походы в поликлиники за справками для школы. Все данные о здоровье учеников медработники смогут получить с помощью единой системы.