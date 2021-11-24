Игорь Васильев принял участие в совещании Владимира Путина с правительством РФ

В ходе совещания в Кремле обсуждались вопросы достижения целевых показателей зарплаты бюджетников.

Сегодня президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с правительством РФ. В совещании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместители председателя правительства РФ, федеральные министры.

В числе трех глав регионов к участию в совещании был приглашен губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев.

Одной из тем, рассмотренных на совещании, был вопрос обеспечения установленного указами президента уровня зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Напомним, ряд предложений по этому вопросу звучал в докладе Игоря Васильева главе государства в августе текущего года. Во время заседания президиума Госсовета РФ губернатор Кировской области рассказывал президенту о работе возглавляемой им комиссии в этом направлении, в частности, по вопросам оплаты труда педагогов.

Тогда Игорь Васильев как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» и как секретарь кировского регионального отделения партии «Единая Россия» внес ряд предложений и инициатив, которые затем были включены в Народную программу партии и отражены в перечне поручений президента. В частности, о включении в программу капремонта учебных заведений их оснащения мебелью и оборудованием за счёт средств федерального бюджета, о сокращении сроков строительства и реконструкции школ, об исключении из законодательства понятия «образовательная услуга».

Отдельным пунктом в перечень поручений Владимира Путина вошла инициатива о совершенствовании системы оплаты труда педагогов с учетом введения национальной системы учительского роста. В том числе речь идет о том, что выплаты за классное руководство не должны учитываться при расчете среднего размера заработной платы педагогов – уровень оплаты труда оценивается без этих начислений.

– Вопросам справедливого начисления заработной платы педагогическим работникам и повышения ее уровня наша комиссия уделяет особое внимание, – подчеркнул Игорь Васильев. – Задача комиссии по направлению «Образование» и задача каждого региона – безусловное достижение целевых показателей по заработной плате педагогических работников, которые определены указами президента Российской Федерации. Поставленные задачи будут выполнены.

В ходе совещания прозвучал ряд предложений по совершенствованию оплаты труда педагогических работников. Владимир Путин поддержал инициативы.