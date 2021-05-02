Игорь Васильев принял участие в заседании Коллегии Министерства просвещения РФ.

Заседание состоялось 30 апреля. В нем приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, представители органов исполнительной власти и экспертного сообщества. Собравшиеся рассмотрели вопросы реализации нацпроекта «Образование», вопросы развития системы воспитания, качества образования и повышения престижа педагогических специальностей.

Татьяна Голикова в своем выступлении подвела итоги работы системы образования в 2020 году. Она отметила, что, несмотря на все пандемийные ограничения, в стране продолжается успешная реализация нацпроекта «Образование». Также большое внимание уделяется подготовке педагогических кадров, реализации мер поддержки педагогических работников.

Как отметил губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование» Игорь Васильев, тема обеспечения образовательных организаций высококвалифицированными кадрами не однажды обсуждалась на заседаниях комиссии Госсовета.

– На апрельском заседании члены комиссии, коллеги из регионов и эксперты высказали мнение, что нужно говорить не только о повышении компетенции и профессионализма педагогов, о справедливом начислении заработной платы. Надо говорить о повышении престижа профессии в целом. Для решения проблемы дефицита кадров необходима популяризация профессии и привлечение молодых педагогов в школы, в том числе в сельской местности, – сказал Игорь Васильев.

Глава региона подчеркнул, что необходимо продолжить работу по оказанию методической поддержки молодым педагогам, а также проанализировать систему мониторинга заработной платы, уровень которой должен быть соизмерим и понятен во всех школах, всех муниципальных образованиях субъектов страны. Эти вопросы также неоднократно обсуждались членами рабочей группы на встречах с представителями педагогического сообщества Кировской области и других регионов – Игорь Васильев провел несколько встреч с педагогами в рамках федеральных форумов и конкурсов.

В числе мер поддержки педагогов участники Коллегии отметили введенные с 1 сентября 2020 года выплаты за классное руководство. Важным стало решение Президента РФ Владимира Путина установить аналогичную выплату кураторам учебных групп учреждений СПО.

При этом кировский губернатор обратил внимание коллег на то, что роль дополнительного образования в воспитании и самореализации детей на сегодня остается неучтенной. В связи с этим члены комиссии Госсовета по направлению «Образование» предлагают вынести на обсуждение возможность установления аналогичных доплат в сфере дополнительного образования.

– Также предлагаем уделить особое внимание проблеме формирования единого образовательного пространства для педагогов. Говоря о повышении авторитета учителя в обществе, нельзя не затронуть и такой фактор, как бережное отношение к рабочему времени. Освобождение учителей от излишней нагрузки и отчетности позволит им сосредоточиться на учениках, высвободить время для самообразования и творчества, – подытожил Игорь Васильев.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, также принявший участие в Коллегии, отметил, что членам рабочей группы поступает большое количество предложений в части развития системы образования.

Кроме того, коллеги из регионов затрагивают еще один важный вопрос – развитие системы среднего профессионального образования. Этой теме будет посвящено ближайшее заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование», которое состоится в мае 2021 года.