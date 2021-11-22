Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в заседании рабочей группы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие было посвящено реализации проектов и программ в сфере образования и науки и прошло под руководством помощника президента Михаила Орешкина.

Участники встречи обсудили вопросы создания эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также увеличение доли волонтеров. Особое внимание было уделено выполнению поручений президента РФ в части развития инфраструктуры в сфере науки и высшего образования, повышения доступности дошкольного образования, реализации программы капремонта школ.

Выявление одаренных детей в сфере культуры начинается с дополнительного образования. В настоящее время в Кировской области работают 69 школ искусств, 9 из которых – на селе. Также юные музыканты могут поступить в музыкальную школу Кировского колледжа музыкального искусства имени Казенина. В общей сложности в школах искусств обучаются более 16 тысяч кировчан.

На сегодняшний день в регионе ведется работа по оснащению школ искусств и колледжей данного профиля новыми музыкальными инструментами и современным оборудованием. Так, в планах на 2022 год – обновление материально-технической базы 6 школ. До 2025 года планируется оснастить учебными материалами и оборудованием еще 18 учреждений. Это будет сделано в рамках регионального проекта «Культурная среда».

Еще один региональный проект — «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» — предусматривает создание модельных библиотек. До конца 2021 года число таких учреждений в регионе достигнет 13. Каждая из таких библиотек представляет собой интеллектуальный центр, дающих доступ к информационным ресурсам научного и художественного содержания.

Для того чтобы культура стала более доступной, на селе ведется ремонт культурно-досуговых учреждений. Только в 2021 году Кировская область получила деньги на ремонт 4 домов культуры в Афанасьевском, Нолинском и Яранском районах. Всего в ближайшие 3 года в регионе построят и отремонтируют 10 культурно-досуговых организаций на селе и 5 школ искусств.

Также участники рабочей группы рассмотрели ход подготовки к программе капремонта школ. Ранее эту программу поддержал Президент РФ Владимир Путин. Активную работу по ней ведет комиссия Госсовета по направлению «Образование», которой руководит кировский губернатор. Именно он неоднократно выступал с предложением проводить капремонт одновременно с обновлением материально-технической базы школ.

Финансирование программы заложено в федеральном бюджете. Как отметил Игорь Васильев, в настоящее время в регионе идет подготовка к началу программы. Уже составлен список школ, которые станут первыми в очереди на капитальный ремонт.

По словам губернатора, в последние годы развитию образования и науки в России уделяется огромное внимание. Так, в бюджете Кировской области на образование будет направлена четверть всех расходов – более 20 миллиардов. В ближайшие 3 года в регионе планируется построить 13 школ и создать более 10 тысяч мест для учащихся. Также до 2025 года в Кировской области будут созданы 3 IT-куба и 5 технопарков «Кванториум».