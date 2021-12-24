Игорь Васильев провел личный прием граждан

Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев пообщался с гражданами, которые 20 декабря позвонили ему на прямую линию и спросили о капитальном ремонте.

Ольга Журавлева живёт в Кирове в доме №97 на ул.Комсомольской. Он был построен в 1958 году, но капремонт не проводился ни разу.

«Необходима замена всех коммуникаций, фасада, фундамента. Просим включить эти работы в план капитального ремонта дома на 2022 год», — сказала Ольга Журавлева.

По словам Игоря Васильева, компания «Энергосберегающие технологии» оценила техническое состояние дома, разработана проектная документация на ремонт, который будет проведён в следующем году.

Жительница п.Оричи Тамара Плехова рассказала, что в 2019 году по программе капремонта в их доме №4 на ул.Юбилейной заменили систему отопления, после чего в стояке, который проходит внутри квартиры, появился шум. Одна из причин — резкое заужение диаметра подающего трубопровода на фланце перед общедомовым тепловым счётчиком.

Для устранения недостатков, связанных с превышением уровня шума, областной Фонд капитального ремонта разработал проектно-сметную документацию по замене прибора учёта тепловой энергии. Объявлен электронный аукцион для определения подрядной организации по выполнению работ.

«Капитальный ремонт необходимо проводить качественно. Важно постоянно контролировать работы, а после их проведения люди должны видеть и чувствовать улучшение качества жизни», — прокомментировал Игорь Васильев.

В текущем году в рамках программы капремонта в регионе отремонтировано 277 многоквартирных домов на общую сумму около 939 млн рублей. Всего за годы реализации программы капитально отремонтировано свыше 3 500 домов.

Фото kirovreg.ru