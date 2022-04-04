Игорь Васильев провел заседание комиссии Госсовета по образованию

4 апреля состоялось очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Образование». Его провел глава комиссии губернатор Кировской области Игорь Васильев. В мероприятии приняли участие помощник президента России Игорь Левитин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

На заседании обсудили, в частности, ход реализации поручений Президента РФ Владимира Путина, данных по итогам заседания Президиума Госсовета 25 августа прошлого года. Ряд из них уже исполнены, отметил Игорь Васильев в своем телеграм-канале.

Так, в ряде пилотных регионов введена должность советника директора по воспитанию. По инициативе кировского губернатора в программу капремонта школ включено оснащение учреждений современным оборудованием. Также на контроле остается работа по совершенствованию системы оплаты труда педагогов и привлечению молодых специалистов в профессию.

Еще одной темой для обсуждения стали вопросы, которые могут возникнуть в сфере образования в связи с санкциями.