Игорь Васильев проверил, как работают QR-коды в Кирове

Представители кировского бизнес-сообщества продемонстрировали губернатору, как работают QR-коды на практике. Рейд по заведениям общепита, салонам красоты и спортзалам состоялся 26 октября.

QR-коды начали действовать в Кировской области с 25 октября. По словам предпринимателей, проблемы с проверкой QR-кодов наблюдались только в первый день. Они были связаны с переходом на портал госуслуг. Однако уже ко вторнику все наладилось.

Сейчас проверка QR-кода занимает несколько минут. Специальный сотрудник считывает код с помощью смартфона, переходит на сайт госуслуг и сверяет данные с паспортом посетителя. Еще минута уходит на то, чтобы померить температуру клиента и обработать руки.

Для удобства кировчан, которые не успели или не смогли сделать прививку по медицинским показаниям бизнес пошел на ряд компромиссов. Так, управляющая фитнес-клубом «Modo gim» Кристина Микрюкова рассказала, что посетителям клуба предлагают заморозку абонементов на срок до 30 дней.

— Конечно, есть некоторое недопонимание со стороны кировчан. Однако следует иметь в виду, что это делается в первую очередь для их безопасности, — говорит Кристина Микрюкова. – Я недавно вернулась из-за границы, там система QR-кодов была введена намного раньше и у большинства местных жителей и туристов она не вызывает никаких сомнений.

Сталкиваются с недопониманием клиентов и в сети парикмахерских «Прядки в порядке». Однако, как говорит руководитель заведений Дмитрий Кочев, сотрудники сети уже вакцинировались и разъясняют посетителям, для чего нужен код и как его получить. Также в салонах размещены листовки о том, где сделать прививку от коронавируса.

Руководители заведений общепита Дмитрий Кочетов и Михаил Скрябин отметили, что с момента введения QR-кодов поток клиентов значительно сократился. Однако для удобства жителей города организована доставка еды на дом и продажа на вынос.

Подстроились под новые реалии и клиенты салонов красоты и спортклубов. Как рассказала одна из посетительниц заведений, где проходили рейды, она вакцинировалась еще в июле. Теперь девушка убеждает сделать прививку своих знакомых.

Как подытожил Игорь Васильев, кировский бизнес смог быстро адаптироваться к новым реалиям и принять требования Роспотребнадзора. Губернатор подчеркнул, что те, кто сделал прививку и получил QR-коды, могут жить обычной жизнью, как и раньше.

— Новые ограничения создают неудобства только для тех, кто не сделал прививку или переболел, но не обращался к врачу. Для тех, кто своевременно побеспокоился о своем здоровье, никаких неудобств в обычной жизни не причиняет. Мы убедились, что работа с QR-кодами организована грамотно. Если возникнут какие-то вопросы, мы будем их обсуждать, — сказал глава региона.

Как получить QR-код, читайте в материале «Кировской правды».