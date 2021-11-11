Игорь Васильев проверил соблюдение ограничительных мер в «Колизее»

В Кирове продолжают действовать масочный режим и пропускная система по QR-кодам. 10 ноября губернатор Игорь Васильев проверил, как соблюдаются эти требования в кинотеатре «Колизей».

Кинотеатры входят в число заведений, вход в которые возможен только при наличии QR-кода. В «Колизее» этот пункт строго соблюдают. Кроме кодов, на входе у всех посетителей проверяют наличие масок.

По словам сотрудницы кинотеатра, посетители относятся к проверкам с пониманием. Игорь Васильев отметил, что задержек возникать не должно – сканирование QR-кода занимает несколько секунд.

— Мы видим, что все меры, принятые для нераспространения коронавирусной инфекции соблюдаются: маски, дистанция, санитарная обработка, — подчеркнул глава региона.

Как рассказал директор «Колизея» Дмитрий Дударев, все сотрудники кинотеатра прошли вакцинацию. Простимулировать персонал сделать прививки помогла недавняя история, когда один из непривитых сотрудников заразился коронавирусом, а его привитые коллеги остались здоровыми.

Посетители кинотеатра рассказали, что тоже сделали прививки, получили QR-коды и могут спокойно посещать развлекательные заведения.

По словам Игоря Васильева, работа по проверке соблюдения санитарных мер в «Колизее» налажена.