Игорь Васильев рассказал, чем привился от коронавируса

В кировском Центре управления регионом прошел первый круглый стол губернатора Кировской области Игоря Васильева с бизнесменами, блогерами и авторами популярных пабликов в социальных сетях.

Речь шла о вакцинации и связанной с нею многочисленными вопросами.

– Второй год мы живем в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса. Привыкли к маскам, санитарной дистанции, обработке и мытью рук, что помогло нам выйти из карантина в прошлом году, избежать полного локдауна. Сегодня такой необходимой мерой стала прививочная кампания. Нам необходимо донести до кировчан мнение компетентных специалистов и развенчать мифы, мешающие создать коллективный иммунитет, — обратился к собеседникам Игорь Васильев.

Он рассказал, что сам сделал прививку – выбрал вакцину «КовиВак», разработанную ФНЦ ИРИП им. Чумакова РАН. Это классический тип вакцин на основе «убитого» целого вируса, масштабно используемых еще с прошлого века.

Напомним, Владимир Путин в ходе недавней пресс-конференции рассказал, что привился «Спутником V».