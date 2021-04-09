Игорь Васильев рассказал, как решить проблему кадрового дефицита в школах

Кировский губернатор провел очередное заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Образование». На встрече под председательством Игоря Васильева обсудили дефицит педагогических кадров, оплату труда учителей и развитие программы подготовки специалистов для образовательных организаций. Площадкой для обсуждения стал Московский педагогический государственный университет.

Как подчеркнул Игорь Васильев в своей вступительной речи, педагогические кадры – это основа для обеспечения всех категорий учащихся равнодоступным и качественным образованием. Особенно это касается школ в селах и малых населенных пунктах.

— Обсуждая этот вопрос сегодня, нужно говорить не только о повышении компетенции и профессионализма педагогов, но и о ликвидации кадрового дефицита. Он часто решается за счет совместительства, привлечения педагогов-многопредметников. Это приводит к увеличению нагрузки, профессиональной усталости и не может не отражаться на детях, — сказал глава Кировской области.

В качестве решения проблемы кадрового дефицита губернатор назвал популяризацию профессии и привлечение молодых педагогов.

— Надо развивать систему выявления, сопровождения и поддержки педагогически одаренной молодежи. Должного внимания заслуживает система подготовки педагогических кадров и распределение контрольных цифр приема на подготовку особо необходимых педагогов-предметников в каждом регионе исходя из потребностей, — отметил он.

Также Игорь Васильев высказал ряд идей по формированию единого образовательного пространства педагогического образования. В частности, он предложил создать механизм обеспечения единства базовой педагогической подготовки для всех вузов без исключения, вне зависимости от подведомственности и расположения. А также предоставить регионам больше возможностей участвовать в корректировке контрольных цифр приема на педагогические специальности.

Другие участники заседания комиссии в своих выступлениях также затрагивали вопросы комплексной подготовки кадров, включая работу профильных классов еще в школе. Также они рассуждали о формах популяризации педагогической профессии и привлечении практикующих педагогов к процессу обучения студентов педнаправлений и о повышении квалификации педагогических кадров в целом.

Всеобщее одобрение заслужило выступление Исаака Калины, советника-наставника Мэра Москвы, президента Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Минпросвещения РФ. Он отметил, что многие проблемы, с которыми сталкивается педагогическое сообщество, могут и должны решаться на местах директоров и завучей школ. Не все вопросы требуют обсуждения на федеральном уровне, но зависит это в первую очередь от активности поиска решений.

Вторым вопросом повестки стало обновление актуальных вопросов в проекте доклада «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования». Как рассказал член редакционной группы, первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, проект доклада был направлен членам комиссии для изучения соответствующих разделов. Игорь Васильев напомнил, что документ начали готовить больше года назад и сегодня он требует актуализации и доработки.

— Хочу сказать, что в это время документ был востребован, многие предложения регионов выносились на обсуждение, а ряд из них сегодня находится на различных этапах реализации. Многие вопросы из разряда проблем перешли в разряд лучших практик. Например, организация питания младших школьников и реструктуризация госдолга с дальнейшим направлением федеральных средств на капитальные ремонты образовательных организаций. Все эти вопросы обсуждаются с Министерством просвещение и членами комиссии. Объективно проект доклада требует актуализации, и эту работу нам снова необходимо возобновить, — отметил Игорь Васильев.

Участники заседания высказали свое согласие с необходимостью вновь рассмотреть материалы проекта доклада и включить в него новые разделы и практики, такие как профпредостережение и осознанный выбор педагогической профессии, создание психолого-педагогических классов. Итоги заседания будут зафиксированы в решении и в установленном порядке направлены членам комиссии.