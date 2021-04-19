Игорь Васильев рассказал о газификации районов и строительстве новых школ

19 апреля губернатор Кировской области принял участие в семинаре для редакторов районных газет. Глава региона пообщался с журналистами из отдаленных уголков региона и ответил на их вопросы.

– Мнение людей формируется во много благодаря газетам, журналам, интернету и социальным сетям. Но ничто не заменит традиционной прессы, журналистской работы, человеческого общения, – сказал губернатор, открывая встречу.

О чем спрашивали

Один из первых вопросов губернатору касался рабочих командировок. Напомним, что в рамках проекта «В центре внимания — район» глава региона регулярно посещает районы области, осматривает социально значимые объекты и встречается с местными жителями.

– Что в поездках запоминается больше всего? – поинтересовались журналисты. – Запоминаются не сами поездки, а люди. Например, в эту субботу мы встречались с победителем конкурса «Учитель года» Светланой Вариной из села Гордино Афанасьевского района. Девушка полна энтузиазма: строит дом, работает в школе, в молодом коллективе, очень позитивная. Такие живые люди запоминаются сразу, – ответил губернатор.

Много вопросов задали поступило из Нолинского района. Их интересовало, когда в Нолинске построят школу, откроют хирургический комплекс и отремонтируют муниципальные дороги между малыми населенными пунктами.

По словам губернатора, школа в Нолинске включена в заявку на строительство школ в Кировской области, поданной министерством образования в Министерство просвещения РФ,

Для завершения строительства хирургического корпуса из областного бюджета выделено 9,6 млн рублей. Что касается дорог, то в Кировской области реализуется госпрограмма «Развитие транспортной системы», по которой в 2021 году Нолинскому району выделено 28 млн рублей.

Жителей Уней беспокоил вопрос восстановления сгоревшего месяц назад культурно-спортивного комплекса. Как пояснил Игорь Васильев, строительство и ремонт объектов спорта в Кировской области проходит в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в пределах лимитов бюджета.

– Есть несколько условий для предоставления субсидий муниципальным образованиям. Поэтому вопрос о включении ремонта здания в госпрограмму будет рассмотрен после представления администрацией Унинского района полного комплекта обосновывающей документации, а также при наличии возможности выделения средств из бюджета, – ответил губернатор.

Немалое количество вопросов от районок касались газификации. Глава региона напомнил, что в 2020 году правительство региона совместно с ПАО «Газпром» разработало программу газификации области на 2021 – 2025 годы. Согласно программе, до 2025 года в Кировской области планируется построить 592 км межпоселковых газопроводов и 844 км распределительных газопроводов, газопровод-отвод протяженностью 2 км и газораспределительную станцию Нижнеивкино. Это позволит газифицировать более 90 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях области.

Встреча длилась больше часа, однако ответить на все вопросы времени все равно не хватило. Развернутые ответы на вопросы касающиеся ремонта мостов, нехватки врачей, строительства жилья для бюджетников и бесплатного питания в школах будут подготовлены и направлены главным редакторам районных газет в ближайшее время.