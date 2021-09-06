Игорь Васильев рассказал о новых врачах в Опаринской ЦРБ

В выходные губернатор Кировской области Игорь Васильев провел встречу с жителями Опаринского района. Одним из главных вопросов на мероприятии стала подготовка новых кадров для Опаринской ЦРБ.

Глава региона сообщил, что обеспечение больниц квалифицированными кадрами и привлечение в отрасль молодых специалистов остается главным направлением работы областного минздрава. В 2021 году в Опаринскую ЦРБ пришли врач УЗИ-диагностики, невролог, рентгенолог, а также анестезиолог-реаниматолог. В настоящее время в медуниверситете учатся 9 студентов-целевиков, которые также придут работать в районную больницу.

– Мы сами растим кадры для районных больниц. Работаем с молодыми ребятами – сегодня по целевым договорам хотят учиться более четырехсот школьников, — сказал Игорь Васильев.

Как добавил глава областного министерства здравоохранения Андрей Черняев, в настоящее время продолжается модернизация медицинских учреждений в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В текущем году в больницу Опаринского района было поставлено 5 единиц современного оборудования, в числе которого эндоскоп и цифровой рентген. До января новое оборудование получит женская консультация. Также в планах – закупка 8 машин для работы медиков. 2 из них Опаринская ЦРБ получит в этом году.

Помимо комфортных условий работы был поднят и вопрос жилья для медработников. Игорь Васильев предложил решить его путем строительства жилых помещений в зданиях ФАПов. Предполагается, что Опаринский район станет пилотной площадкой для данного проекта. Инициативу планируется реализовать при участии компании «Хольц Хаус».

Также врачи и средний медперсонал, выбравшие работу в районах области, могут получить единовременные денежные выплаты и претендовать на оплату обучения.

Ранее мы писали, что в Опарино завершили строительство ФАПа по «деревянным технологиям».