Губернатор Игорь Васильев рассказал о расширении действия QR-кодов.

В ходе встречи с активными представителями бизнес-сообщества было проанализировано соблюдение разработанных Роспотребнадзором правил.

«Введённые меры оказались действенными, удалось замедлить темпы распространения инфекции, но они по-прежнему остаются высокими», — говорит Васильев.

В связи с этим глава региона принял решение о расширении действия QR-кодов с 22 ноября. Изменения в постановление правительства будут внесены в ближайшее время.

Кроме того, предприниматели передали Игорю Васильеву предложения по мерам поддержки бизнеса.

«Мы договорились совместно их проработать», — подытожил губернатор.

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