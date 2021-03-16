Игорь Васильев рассказал о совместных планах Кирова и Петербурга

16 марта губернатор Игорь Васильев посетил Санкт-Петербург с рабочим визитом. В рамках поездки глава региона обсудил с местным губернатором варианты сотрудничества Кировской области с северной столицей.

Встреча началась с церемонии открытия памятной плиты кировчанам, погибшим в боях за Ленинград. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил кировского губернатора за вклад в сохранение исторической памяти.

— Я благодарен, что вы приехали с делегацией и приняли участие в открытии мемориальной плиты, посвященной уроженцам Кировской области, которые защищали наш город. Огромное спасибо за вашу память, за то, что вы беспокоитесь и заботитесь о наших ленинградцах, которые сейчас живут в Кировской области, — сказал Александр Беглов.

Как отметил питерский глава, на сегодня между регионами уже действует ряд соглашений в области медицины, культуры, цифровых технологий и туризма. Северная столица заинтересована и в дальнейшем развитии экономического и культурного сотрудничества с Кировской областью.

— Уверен, что наше сотрудничество принесет соответствующие результаты, как для Кировской области, так и для Санкт-Петербурга, — отметил Беглов.

Глава Кировской области поблагодарил Александра Беглова за теплый прием, а также выразил готовность к укреплению межрегиональных связей.

— Киров действительно город воинской и трудовой славы. Очень многие предприятия были эвакуированы в Кировскую область, и до сих пор продолжают работать. Мы имеем очень развитый военно-промышленный комплекс, который сотрудничает, в том числе с предприятиями Санкт-Петербурга. Также у нас четыре университета, в которые приезжают учиться студенты из разных стран мира. Я надеюсь, что наши учебные заведения и впредь будут сотрудничать. У нас есть очень большой биотехнологический кластер, в котором мы работаем в тесном сотрудничестве с фармацевтическими предприятиями Санкт-Петербурга. В период COVID-19 это принесло нам большую пользу и возможность обеспечивать лекарственными препаратами наши города. Уверен, что такое культурное, промышленное и технологическое сотрудничество между субъектами будет продолжено, — резюмировал Игорь Васильев.

В настоящее время между Кировской областью и Санкт-Петербургом заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В рамках совместной работы кировские предприятия поставляют в северную столицу свою продукцию (стиральные машины и запчасти к ним, удобрения, кожаные изделия, лекарственные препараты, детские игрушки). Взамен из Санкт-Петербурга прибывают шины, медицинское оборудование и легковые автомобили.

Также оба региона участвуют в выставках-ярмарках, спортивных и научно-образовательных мероприятиях. Благодаря этому ряд предприятий Кировской области получили статус «Резидентов Фонда Сколково».

Ведется разработка плана совместных мероприятий на 2021 – 2024 годы.