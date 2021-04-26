Игорь Васильев рассказал о третьей волне COVID-19, спасении экономики и улучшениях в Победилово

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове» глава Кировской области ответил на вопросы журналистов и жителей региона. Губернатор рассказал о том, как удалось сохранить экономику в период пандемии, о работе в Госсовете и обновлениях в аэропорту Победилово.

О ходе вакцинации от коронавируса и снятии ограничений

COVID-19 стал главным вызовом 2020 и 2021 годов. Справиться с ним, как надеются медики и власти, поможет масштабная прививочная кампания. Игорь Васильев отметил, что Кировская область активно включилась в вакцинацию. И сегодня по ее темпам регион занимает 3-е место в стране в целом и 2-е – по охвату людей старше 60 лет.

— Мы обучили медперсонал, закупили холодильное оборудование, отработали логистические цепочки, в частности, механизм доставки вакцины в отдаленные районы области санитарной авиацией. Всего в область поступило более 138 тысяч доз вакцины. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привито более 111 тысяч человек, а полный курс вакцинации прошли более 55 тысяч жителей региона, — сказал Игорь Васильев.

Решена и одна из главнейших задач – обеспечение доступности вакцинации. В Кировской области открыто 117 прививочных пунктов, 39 из которых – мобильные. Также работают мобильные прививочные бригады на предприятиях и выездные прививочные пункты в торговых центрах и на Театральной площади. Однако об отмене масочного режима говорить пока что рано, подчеркнул губернатор.

— Все решения по снятию ограничений принимаются совместно с Роспотребнадзором. Мы уже разрешили многим отраслям работать, но с условием строгого соблюдения всех санитарных правил. Это позволило предприятиям сохранить рабочие места. В результате Кировская область заняла 8-е место в России по степени открытости и обоснованности снятия ограничений для бизнеса, — сказал глава региона.

Игорь Васильев также добавил, что взвешенные решения по возобновлению работы разных отраслей экономики позволили не только сохранить объемы промышленного производства на уровне 2019 года, но и нарастить их. По итогам 2020 года индекс промышленного производства в Кировской области составил 100,1%. При этом по стране было зафиксировано снижение 2,6%.

Частичное снятие ковидных ограничений и четкий план антикризисных мер позволили сохранить и налоговую базу региона. Кировская область стала одним из 4 регионов в ПФО, где не было зафиксирован паления промышленного производства.

О результатах работы в Госсовете

В конце прошлого года Игорь Васильев был назначен председателем комиссии Госсовета РФ Российской Федерации по направлению «Образование». Работа идет активно, и главный ее результат – то, что вопросы, волнующие жителей регионов, после проработки на площадках Госсовета выходят на федеральный уровень.

— Многие вопросы из разряда проблем перешли в число лучших практик. Например, организация питания младших школьников и реструктуризация госдолга с дальнейшим направлением средств на капремонты образовательных организаций, — сказал губернатор.

Средства, «вырученные» вследствие реструктуризации кредита, идут на новое строительство, а федеральные деньги – на капремонт школ. Как пример – капитальный ремонт бывшего техникума на улице Менделеева,1 в Кирове, где 1 сентября откроется филиал школы на 375 мест.

О мерах поддержки для детей и бизнеса

В апреле президент Владимир Путин традиционно озвучил ежегодное послание Федеральному собранию. В своей речи глава РФ уделил особое внимание поддержке семей с детьми. Как отметил Игорь Васильев, одна из мер поддержки – единовременная выплата в 10 тысяч рублей для школьников – станет весомым бонусом для родителей школьников, в том числе и будущих первоклашек.

— Важно и то, что президент считает, что все меры соцподдержки должны стать проактивными: то есть люди не должны ходить по инстанциям и собирать множество справок, все вопросы должны решаться в «одно окно», — подчеркнул губернатор.

Отметил кировский губернатор и меры поддержки регионов, о которых также говорилось в послании. Среди них – инфраструктурные кредиты. Реализация этого вида господдержки будет способствовать экономическому и социальному развитию регионов.

— Для нас важно, что эти бюджетные кредиты будут долгосрочными (до 15 лет) и недорогими (под 3%). Мы ждем принятия на федеральном уровне порядка их предоставления, а пока начнем работу по определению проектов, которые позволят получить максимальный эффект от их реализации, в том числе привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, увеличить поступления налогов, — отметил Игорь Васильев.

Положительно оценил губернатор и очередной пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Решение о пролонгации снижения налоговой нагрузки Игорь Васильев назвал очень важным и пообещал подключить к проработке предложений представителей бизнес-сообщества области.

О перспективах кировской авиации

Губернатор напомнил, что в 2021 году из Победилово открылись три новых направления – в Калугу, Екатеринбург и Уфу, а также были организованы круглогодичные рейсы в Сочи и увеличена частота полетов по существующим направлениям. В числе перспективных направлений – рейсы в Калининград уже с июня.

Что еще можно улучшить в кировском аэропорту? По словам Игоря Васильева, в Победилово планируется замена аварийно-спасательной станции. Оно начнется уже в этом году и обойдется в 121 миллион рублей. Эти деньги поступят из федерального бюджета. Заказчиком обновлений выступит администрация гражданских аэропортов.