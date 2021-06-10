Игорь Васильев рассказал об итогах пятилетнего развития региона

10 июня состоялась ХХХII Конференция Кировского регионального отделения партии «Единая Россия».

Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Васильев отчитался о работе за минувшие 5 лет, сообщает пресс-центр областного правительства.

– Наша главная задача – показать, что наше слово всегда заканчивается делом, – подчеркнул Игорь Васильев, открывая региональную конференцию партии. Глава региона обратил внимание на то, что на развитие социальной политики, конкретные меры поддержки жителей в 2020 году было выделено рекордное финансирование – 9,7 миллиардов рублей. – В октябре 2019 года введен региональный семейный капитал, который предоставляется семьям при рождении третьего или последующего ребенка, – напомнил Игорь Васильев. – Этой мерой поддержки уже воспользовались свыше 4500 семей.

Опыт работы со старшим поколением, который наработан в регионе, рекомендован к тиражированию в других субъектах РФ. Кировская область стала первым в России регионом, где построено взаимодействие между участковыми врачами и социальными работниками через единую медицинскую информационную систему. Социальных работникам закуплены планшеты и компьютеры, чтобы они ежедневно могли следить за состоянием здоровья своих подопечных.

Существенные качественные изменения произошли в сфере здравоохранения.

– За пять лет мы в 4 раза увеличили парк машин скорой помощи, в 2,5 раза увеличили финансирование льготного лекарственного обеспечения, построили 32 новых фельдшерских пункта, – подчеркнул глава региона. – Всего по области сегодня работают 650 ФАПов.

В регион поставлены мобильные передвижные комплексы – маммографы, флюорографы и стоматологии, центр здоровья – для обследования жителей отдаленных населенных пунктов. Мы запустили Единую диспетчерскую службу скорой помощи и санитарной авиации, которая спасла сотни жизней пациентов отдаленных районов.

Уникальным для всей страны является и проект по лекарственному возмещению, который охватывает уже 24 муниципальных образования. На этих территориях среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на треть сократилось число вызовов скорой помощи и частота госпитализаций, на четверть сократилась смертность.

В системе образования за последние 30 лет в Кировской области не было такого масштабного строительства новых объектов.

– Только за 3 года в регионе построили 24 детских сада, 10 из которых находятся в районах области и 14 – в Кирове. Это более 4 тысяч новых мест. И мы не останавливаемся на этом, мы направили документы для дополнительного финансирования строительства еще 5 детских садов, – сказал Игорь Васильев. – В регионе построены 3 новые современные школы. И мы ставим себе задачу строить не менее одной новой школы в год.

Игорь Васильев сообщил, что была одобрена заявка на строительство в 2022 году в областном центре еще трех школ – в микрорайоне Долгушино на 1100 мест, в районе Зубаревского леса на 1500 человек и пристроя к действующей школе № 53 на 400 учеников.

– В планах на ближайшие годы – привести в порядок все учебные заведения области, нуждающиеся в ремонте, – обратил внимание глава региона.

Масштабных результатов удалось достичь в сфере дорожной инфраструктуры. За 5 лет отремонтировано почти 1200 км дорог – это в 1,5 раза больше, чем за предыдущие пять лет.

Дорожный фонд Кировской области вырос почти вдвое и в 2020 году впервые приблизился к «планке» в 9 млрд рублей (для сравнения: в 2017 году его объем составлял чуть больше 5 млрд рублей).

За эти годы завершено строительство путепровода в микрорайон Чистые Пруды города Кирова, возобновлен ремонт участка дороги Опарино – Альмеж. В текущем году только в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском будет отремонтировано 103 участка дорог.

Набраны хорошие темпы по реализации проектов благоустройства территорий: приведено в порядок больше 1000 дворов, парков и скверов, построено 80 новых спортивных и детских площадок. В 10 раз увеличены объемы капитального ремонта многоквартирных домов.

Важно, что даже на фоне пандемии, на фоне общероссийского спада промышленности региону удалось удержать уровень развития экономики.

– Мы занимаем 4 место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства, – отметил Игорь Васильев. – Мы сохранили положительную динамику роста в этой ключевой для области сфере экономики. Высокие результаты достигнуты и в сельском хозяйстве. Кировская область на втором месте в ПФО по надою на одну корову в сельхозорганизациях и на первом – по темпам роста в яичном птицеводстве. В масштабах России по этим двум показателям мы входим в десятку лучших.

Глава региона обратил внимание участников конференции на то, что партия дала старт отчетной сессии депутатов всех уровней, членов партии.