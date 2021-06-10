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Игорь Васильев рассказал об итогах пятилетнего развития региона

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Власть, Главное

10 июня состоялась ХХХII Конференция Кировского регионального отделения партии «Единая Россия».

Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Васильев отчитался о работе за минувшие 5 лет, сообщает пресс-центр областного правительства.

– Наша главная задача – показать, что наше слово всегда заканчивается делом, – подчеркнул Игорь Васильев, открывая региональную конференцию партии.

Глава региона обратил внимание на то, что на развитие социальной политики, конкретные меры поддержки жителей в 2020 году было выделено рекордное финансирование – 9,7 миллиардов рублей.

– В октябре 2019 года введен региональный семейный капитал, который предоставляется семьям при рождении третьего или последующего ребенка, – напомнил Игорь Васильев. – Этой мерой поддержки уже воспользовались свыше 4500 семей.

Опыт работы со старшим поколением, который наработан в регионе, рекомендован к тиражированию в других субъектах РФ. Кировская область стала первым в России регионом, где построено взаимодействие между участковыми врачами и социальными работниками через единую медицинскую информационную систему. Социальных работникам закуплены планшеты и компьютеры, чтобы они ежедневно могли следить за состоянием здоровья своих подопечных.

Существенные качественные изменения произошли в сфере здравоохранения.

– За пять лет мы в 4 раза увеличили парк машин скорой помощи, в 2,5 раза увеличили финансирование льготного лекарственного обеспечения, построили 32 новых фельдшерских пункта, – подчеркнул глава региона. – Всего по области сегодня работают 650 ФАПов.

В регион поставлены мобильные передвижные комплексы – маммографы, флюорографы и стоматологии, центр здоровья – для обследования жителей отдаленных населенных пунктов. Мы запустили Единую диспетчерскую службу скорой помощи и санитарной авиации, которая спасла сотни жизней пациентов отдаленных районов.

Игорь Васильев рассказал об итогах пятилетнего развития региона

Уникальным для всей страны является и проект по лекарственному возмещению, который охватывает уже 24 муниципальных образования. На этих территориях среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на треть сократилось число вызовов скорой помощи и частота госпитализаций, на четверть сократилась смертность.

В системе образования за последние 30 лет в Кировской области не было такого масштабного строительства новых объектов.

– Только за 3 года в регионе построили 24 детских сада, 10 из которых находятся в районах области и 14 – в Кирове. Это более 4 тысяч новых мест. И мы не останавливаемся на этом, мы направили документы для дополнительного финансирования строительства еще 5 детских садов, – сказал Игорь Васильев. – В регионе построены 3 новые современные школы. И мы ставим себе задачу строить не менее одной новой школы в год.

Игорь Васильев сообщил, что была одобрена заявка на строительство в 2022 году в областном центре еще трех школ – в микрорайоне Долгушино на 1100 мест, в районе Зубаревского леса на 1500 человек и пристроя к действующей школе № 53 на 400 учеников.

– В планах на ближайшие годы – привести в порядок все учебные заведения области, нуждающиеся в ремонте, – обратил внимание глава региона.

Масштабных результатов удалось достичь в сфере дорожной инфраструктуры. За 5 лет отремонтировано почти 1200 км дорог – это в 1,5 раза больше, чем за предыдущие пять лет.

Дорожный фонд Кировской области вырос почти вдвое и в 2020 году впервые приблизился к «планке» в 9 млрд рублей (для сравнения: в 2017 году его объем составлял чуть больше 5 млрд рублей).

За эти годы завершено строительство путепровода в микрорайон Чистые Пруды города Кирова, возобновлен ремонт участка дороги Опарино – Альмеж. В текущем году только в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском будет отремонтировано 103 участка дорог.

Игорь Васильев рассказал об итогах пятилетнего развития региона

Набраны хорошие темпы по реализации проектов благоустройства территорий: приведено в порядок больше 1000 дворов, парков и скверов, построено 80 новых спортивных и детских площадок. В 10 раз увеличены объемы капитального ремонта многоквартирных домов.

Важно, что даже на фоне пандемии, на фоне общероссийского спада промышленности региону удалось удержать уровень развития экономики.

– Мы занимаем 4 место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства, – отметил Игорь Васильев. – Мы сохранили положительную динамику роста в этой ключевой для области сфере экономики. Высокие результаты достигнуты и в сельском хозяйстве. Кировская область на втором месте в ПФО по надою на одну корову в сельхозорганизациях и на первом – по темпам роста в яичном птицеводстве. В масштабах России по этим двум показателям мы входим в десятку лучших.

Игорь Васильев рассказал об итогах пятилетнего развития региона

Глава региона обратил внимание участников конференции на то, что партия дала старт отчетной сессии депутатов всех уровней, членов партии.

– У каждого есть свой перечень реальных дел и результатов работы. Все это нужно рассказывать жителям Кировской области, нашим избирателям – на встречах, в средствах массовой информации, соцсетях, – подытожил Игорь Васильев. – Жду максимальной отдачи от каждого из вас.

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Тамара Полыхаева