Игорь Васильев рассказал жителям Санчурска про ремонт дорог и газификацию

Во время визита в Санчурский район глава региона провел традиционную встречу с жителями. На ней губернатор и его команда рассказали о возобновлении транспортного сообщения с областным центром, о грядущей газификации и ответил на вопросы собравшихся.

Про автобус Санчурск – Киров

В ближайшее время из Санчурска снова начнет ходить автобус в Киров. Как рассказал замминистра транспорта Юрий Шевелев, сообщение по маршруту Йошкар-Ола — Санчурск — Киров было приостановлено из-за актуализации карты маршрута. На сегодня пакет документов для включения маршрута в Реестр межрегиональных перевозок сформирован и отправлен в «Росавтотранс». Как только будет получено положительное заключение ведомства, рейс будет возобновлен.

Про ремонт дорог

Неплохо бы отремонтировать дорогу от Санчурска в село Кувшинское, сказали жители района. Этот вопрос также будет решен, отметил замглавы транспортного министерства. В 2021 году самый убитый участок этой дороги будет отремонтирован за счет муниципальных денег. В будущем районная администрация может включить дорогу в перечень объектов, рекомендуемых к капремонту в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Про газификацию района

Отвечая на вопрос про газ, губернатор Игорь Васильев отметил, что в настоящее время на федеральном уровне обсуждается новая модель газификации регионов страны.

— Планируется создание единого оператора в регионах. Это даст возможность сократить сроки подключения объектов к газораспределительным сетям. Также появится возможность проводить подключение без привлечения средств граждан, — сказал губернатор.

В рамках газификации юго-запада области запланировано строительство межпоселкового газопровода от Марий Эл до Санчурска. Это позволит полностью газифицировать 4 муниципальных округа, включая Санчурский.

Ранее мы писали, что в ходе рабочего визита в Санчурский район Игорь Васильев оценил новый ФАП и побывал в «телячьей деревне». Также глава региона побывал в местном ФОКе, который был построен недавно в рамках нацпроекта. Здесь санчурские школьники и их родители занимаются футболом, баскетболом и волейболом. Губернатор пообщался с ребятами и вручил им небольшие подарки. Об этом сообщает телеграм-канал «Кировская правда».