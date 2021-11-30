Игорь Васильев расскажет о развитии образования в передаче на Первом городском канале

30 ноября губернатор Кировской области выступит на Первом городском канале в передаче «От первого лица». Главной темой выступления главы региона станет образование.

Игорь Васильев расскажет о развитии образовательной системы в регионе, о строительстве новых школ, открытии IT-кубов и «Кванториумов». Передача выйдет в эфир в 20.25.

Повтор передачи «От первого лица» с участием Игоря Васильева можно будет увидеть 1 декабря в это же время.

Ранее глава Кировской области дал большое интервью ТАСС. В нем Игорь Васильев рассказал, как регион справляется с очередной волной коронавируса, почему жителям России нужно ехать за лечением в кировские больницы и когда будет создан «город ученых» Биополис.