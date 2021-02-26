Игорь Васильев съездил в «телячью деревню»

В Санчурском районе губернатор сегодня заехал в новый телячий питомник животноводческого комплекса местного ООО «Рассвет», расположенный у села Галицкого. В таких холодных крытых «деревнях» молочный крупный рогатый скот растет менее чем до года.

В помещении действительно прохладно, но это, как ни парадоксально, помогает животным меньше болеть; кормят их часто, в том числе теплым молоком. Все животные чувствуют себя комфортно.

Ферма открылась в конце 2019 года. Сейчас В построенном здесь в конце прошлого года телятнике сейчас 180 голов, строится ещё ферма КРС на 480 с молочным блоком. Работают на предприятии 114 человек, сообщил его директор.

Ранее мы писали, что Игорь Васильев посетил новый ФАП в Матвинурском районе.