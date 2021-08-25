Игорь Васильев: школа должна стать вторым домом для ребенка

На заседании президиума Госсовета Игорь Васильев предложил регионам внедрять модель «Школы полного дня».

25 августа в Москве президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросам общего образования. Участие в нем приняли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Кировской области Игорь Васильев, члены президиума Госсовета, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

— Образование, его развитие, совершенствование – это вопросы общенациональной повестки, один из ключевых государственных приоритетов. Они крайне важны для всего нашего общества, для каждой семьи, каждого человека. Без современного, качественного, доступного образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития, и нам нужно, прежде всего, обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни, — обратился Владимир Путин к участникам заседания.

Первым с предложениями по улучшению системы образования выступил руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование», губернатор Кировской области Игорь Васильев. Глава комиссии отметил, что труд педагога нельзя просто отнести к сфере услуг и современная школа должна нести ответственность за результаты образования, воспитания, наравне с родителями.

– Школа должна стать вторым домом для ребенка. Хотели бы рекомендовать всем регионам внедрять модель «Школы полного дня». Вместе с педагогами и родителями школьники могут выбирать для себя кружки, занятия по индивидуальным образовательным траекториям. Выполнять с наставниками домашнее задание, а вечером общаться с родителями и заниматься семейными делами. В Кировской области реализуется такой проект, – отметил Игорь Васильев.

Глава региона отметил, что «Школа полного дня» особенно востребована среди молодых родителей. Ведь их дети до конца рабочего дня заняты в школе.

Также Игорь Васильев отметил, что школы должны стать своеобразным центром притяжения не только для детей, но и их родителей. Люди всех возрастов, проживающие поблизости, во внеурочное время должны иметь возможность пользоваться спортивными сооружениями, актовым залом и кинотеатром школ.