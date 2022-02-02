Игорь Васильев: «Система здравоохранения справляется с возложенными на нее задачами»

2 февраля в правительстве Кировской области состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе мероприятия губернатор Игорь Васильев отметил, что заболеваемость растет, однако система здравоохранения справляется со всеми возложенными на нее задачами.

На сегодняшний день количество вновь выявленных случаев COVID-19 приближается к тысяче. И это только «симптомные» заболевшие. Глава региона подчеркнул, что областное здравоохранение было готово к такому варианту развития событий.

— Мы заранее подготовились к колоссальному увеличению нагрузки на амбулаторное звено и скорую медицинскую помощь и внесли коррективы в работу call-центров. Система здравоохранения работает на пределе возможностей, но справляется с возложенными на неё задачами, — сказал губернатор.

Ситуация находится под контролем. Для этого было приняты все необходимые меры. В частности, было укреплено амбулаторное звено медучреждений и увеличено число операторов в колл-центрах «122».

– Важно не ослаблять эту работу. Жители региона должны быть уверены в том, что медицинская помощь будет оказана каждому, кто в ней нуждается, – подытожил Игорь Васильев.

Также с началом волны «омикрона» областной минздрав перестроил работу первичного звена и выделил отдельные поликлиники для приема пациентов с ОРВИ и коронавирусом. Это позволило сдержать распространение инфекции и в какой-то степени обезопасить остальных жителей.

Первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов рассказал, что количество инфекционных коек в стационарах и запас лекарств для амбулаторных пациентов находятся на постоянном контроле.

По итогам заседания были приняты следующие решения:

усилить контроль за исполнением санитарных мер (ношение масок, термометрия, проверка QR-кодов), а также рекомендовать людям старшего поколения отказаться от посещения мест скопления людей, реже пользоваться общественным транспортом

рекомендовать работодателям перевести на удаленную работу всех сотрудников, которые могут работать дистанционно.

Речи о дополнительных ограничениях нет. Представители предпринимательского сообщества отмечают, что принятые на сегодня меры достаточны для сдерживания инфекции, если строго соблюдать их.