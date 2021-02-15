Игорь Васильев стал участником совещания с Дмитрием Медведевым

Мероприятие прошло по видеосвязи.

На площадке партии «Единая Россия» состоялось онлайн-обсуждение вопросов газификации. На нём выступил председатель партии Дмитрий Медведев. Он затронул вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются жители во время работ по подключению к газораспределительным сетям.

В числе спикеров выступили представители правительства РФ, Единой России. Среди участников был и губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Васильев.

Дмитрий Медведев рассказал, газификация в нашей стране идёт полным ходом. К 2024 году в планах обеспечить газом 90% населённых пунктов. Сейчас это 70%. Решается вопрос бесплатного для потребителей подключения. Представители партии обсуждают его с правительством страны и компанией «Газпром». Завершиться программа по газификации должна к 2030 году.

Губернатор Игорь Васильев подчеркнул, работа по важному направлению в нашем регионе также продолжается. Программа реализуется с 2006 года. Она разработана на основании обращений жителей Кировской области, которые идут в региональное отделение «Единой России».

Известно, что инвестиции ПАО «Газпром» в развитие газификации в регионе увеличены. Благодаря этому уровень газификации к 2025 году достигнет 50%.

Ранее мы сообщали, что акции Игоря Васильева на «бирже губернаторов» пошли вверх.

Фото: kirovreg.ru