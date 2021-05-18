Игорь Васильев сводил школьников на выставку про великого полководца

18 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев вместе со своим подшефным классом 3 «Б» из школы №26 побывал в областном краеведческом музее. Глава региона и ребята посетили выставку, посвященную 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Лектор-экскурсовод Юрий Кислицын познакомил ребят с оружием и предметами быта времен Александра Невского и рассказал о раскопках древнейшего русского поселения на Вятке, а также о том, какое влияние на вятскую землю оказал образ великого князя.

Так, с именем великого полководца связаны два шедевра архитектуры, утраченных ныне: Александро-Невский собор и Александро-Невский Филейский мужской монастырь. В музее школьники смогли увидеть их макеты.

Частью экспозиции также стали работы воспитанников детско-юношеского центра имени Александра Невского в Кирове. Завершилось мероприятие мини-викториной для школьников. Ребята ответили на вопросы о жизни знаменитого полководца и получили памятные призы.

— Я очень люблю историю нашей страны, много о ней читаю. К походу в музей мы готовились всем классом, но я и сам интересовался жизнью Александра Невского, а сегодня узнал еще много нового и интересного. Я, как и он, мечтаю стать защитником своей страны,— поделился Ярослав Киселев, один из победителей викторины.

— Мы с подшефным классом регулярно посещаем музеи и спортивные мероприятия, — отметил губернатор Игорь Васильев. — Радует, что школьники пришли в музей с багажом знаний об Александре Невском. Это и была цель сегодняшней экскурсии — чтобы ребята еще лучше узнали свой родной край, историю страны и были заинтересованы в том, чтобы сделать ее лучше. А наша задача — научить их этому, правильно воспитав, — отметил Игорь Васильев.

Выставка продлится до 15 июня.