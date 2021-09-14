Игорь Васильев: ТЭЦ-5 готова к отопительному сезону

15 сентября в Кирове стартует отопительный сезон. Готовность к его началу проконтролировал губернатор Кировской области Игорь Васильев в ходе рабочей поездки на ТЭЦ-5, которая обеспечивает теплом половину города.

В 2021 году на ТЭЦ-5 была проведена серьезная модернизация. Так, был сделан капремонт третьего энергоблока, а также проведены текущие работы на первом и втором энергоблоках. Отремонтированы градирня №1 и пиковый водогрейный котел. Стоимость техперевооружения составила 100 миллионов рублей.

— Социальные объекты Кирова уже получили тепло. С 15 сентября отопление начнут включать и в жилых домах. Мы видим, что ТЭЦ-5 готова к предстоящему отопительному сезону: проведена необходимая модернизация, собран опытный коллектив. Со своей стороны, правительство Кировской области готово к совместной работе с энергокомпанией для повышения надежности теплоснабжения потребителей, — сказал глава региона на встрече с коллективом ТЭЦ.

Игорь Васильев также добавил, что в Кирове создан нормативный запас топлива, проведен ремонт котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей. С 15 сентября тепло начнет поступать в жилые дома кировчан по утвержденному графику.

Рабочий визит продолжился встречей с коллективом ТЭЦ. В ходе беседы руководитель Кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев поблагодарил губернатора за ремонт автодороги от Советского тракта к Кировской ТЭЦ-5. Игорь Васильев выразил ответную благодарность коллективу за вклад в развитие энергетической отрасли.

В рамках встречи энергетики поинтересовались, будут ли введены новые ограничения в связи с коронавирусом в Кировской области. Губернатор ответил, что при соблюдении текущих ограничительных мер новые не потребуются.