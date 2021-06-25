Игорь Васильев: в ближайшие годы районы получат более 800 врачей

Во время прямой линии 24 июня губернатор Кировской области рассказал о привлечении молодых кадров в медучреждения региона.

Вопрос кадрового обеспечения учреждений здравоохранения поднял житель Зуевского района. Глава области подчеркнул, что в регионе ведется комплексная работа, направленная на привлечение опытных врачей и на подготовку молодых кадров.

В Кировской области действуют программы профориентации школьников, в рамках которых ребята могут поступить в медико-биологические классы. Как результат – с выпускниками 9-х и 11-х классов заключаются целевые договоры на обучение в медицинском колледже и университете.

— В 2020 году было заключено 323 договора на обучение. На сегодняшний день желание учиться по целевым договорам изъявили порядка 400 школьников, – сказал губернатор.

В медуниверситете по целевому договору учатся более 800 врачей. Еще 190 выпускников проходят ординатуру. В ближайшие годы все они придут работать в медучреждения области. Что касается Зуевского района, то сегодня в медуниверситете обучаются 24 студента и 4 ординатора от Зуевской ЦРБ. В этом году в больницу придут 2 новых участковых терапевта.

Глава региона также рассказал о расширении сети филиалов Кировского медицинского колледжа. На сегодняшний день они открыты в Уржумском, Котельничском и Омутнинском районах. Группы подготовки фельдшеров и медсестер действуют еще в 5 районах: Яранском, Зуевском, Санчурском, Лузском и Вятскополянском. В планах – открытие таких же групп в Слободском и Советске.