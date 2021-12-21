Игорь Васильев: в Кирове будет построено 12 школ на 10 тысяч мест

Накануне глава региона Игорь Васильев провёл прямую линию. Он ответил на все интересующие жителей вопросы.

Дозвонился в студию бывший учитель, пенсионер Александр Анатольевич. Он задал губернатору вопрос про создание образовательного кластера на территории бывшего КВАТУ. Сейчас эта территория освободилась.

— Принято решение о строительстве там школы на 1 500 мест с современным спортивным корпусом, залом для занятий творчеством. И важно внимательно посмотреть, как эту территорию развивать в дальнейшем, — поблагодарив за вопрос кировчанина, ответил Игорь Васильев.

Также он подчеркнул, что как председатель комиссии Госсовета по образованию несколько раз докладывал, в том числе и президенту, о том, что школы могут стать культурно-спортивными образовательными центрами. То есть в первой половине дня ребята получают знания, а во второй — занимаются спортом, участвуют в мероприятиях. Здесь же в вечернее время смогли бы заниматься спортом и взрослые жители.

Губернатор сообщил и о своей деятельности в Госсовете. В частности об инициативе о включении в программу капремонта учебных заведений их оснащения мебелью и оборудованием за счёт средств федерального бюджета. А также о сокращении сроков строительства и реконструкции школ.

— Ряд вопросов, которые ранее были проблемными, перешли в разряд лучших практик. Например, это организация горячего питания для учеников младшей школы. Еще одна возможность, которую я предлагал реализовать, – право регионам направлять федеральные средства от реструктуризации бюджетных кредитов на строительство и ремонты социальных объектов. И сегодня такая возможность появилась у всех регионов, – подчеркнул Игорь Васильев.

В продолжении темы губернатор сообщил, что сейчас Кировская область получает серьёзное федеральное финансирование. В ближайшее время в Кирове будет построено 12 школ на 10 тысяч мест.