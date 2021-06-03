Игорь Васильев: в Кировской области реализуется свыше 300 инвестпроектов

В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Кировской области Игорь Васильев дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24».

По его словам, на сегодняшний день в регионе реализуется свыше трёхсот инвестиционных проектов. Стоимость каждого – более 10 млн рублей. Проекты касаются не только развития частного бизнеса, но и таких социально значимых сфер, как транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение, культура, спорт.

По итогам 2019 года объем инвестиций в экономику области превысил 70 млрд рублей. До этого длительное время регион не мог преодолеть отметку в 60 млрд. В прошлом году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, объем инвестиций превысил 66 млрд рублей, к концу текущего этот показатель ожидается на уровне 70 млрд.

В области создано несколько кластеров: биофармацевтический, биотехнологический, промышленный кластер биотехнологий, кластер информационных технологий, туристско-рекреационный.

Также развивается биотехнологический и иммунобиологический центр мирового уровня «Биополис». В рамках его работы готовится заявка на создание в Оричевском районе особой экономической зоны биотехнологической направленности.

Инвесторы уже проявляют к ней интерес. В их числе — компания «Нанолек» которая входит в пятерку лидеров среди производителей вакцин для национального календаря прививок. В этом году компания подключилась к борьбе с коронавирусом: летом на заводе начнут производить вакцину «КовиВак», чтобы до конца года обеспечить для России выпуск 5 млн доз вакцин.

Еще один механизм, который привлекает инвесторов, это территории с особыми режимами хозяйствования. В регионе созданы две ТОСЭР: в Вятских Полянах и в Белой Холунице. Статусом резидента ТОСЭР обладают 7 юридических лиц. Они создали свыше 800 новых рабочих мест и инвестировали около 250 млн рублей. В бюджет Кировской области уже поступили более 120 млн рублей.