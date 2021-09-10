Игорь Васильев: в Кировской области восстанавливают 100 процентов вырубленных лесов

10 сентября Киров присоединился к всероссийской акции «Сохраним лес». В традиционных лесопосадках в Рубежницком лесничестве приняли участие губернатор Игорь Васильев, представители профильных ведомств, а также неравнодушные жители региона.

Губернатор подчеркнул, что лесовосстановлению в Кировской области уделяется огромное внимание. Ежегодно на территории региона высаживают порядка 37 тысяч гектаров молодых деревьев.

— За последние годы Кировская область достигла 100% показателя отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных, погибших и поврежденных лесных насаждений. Очень важно, что забота о сохранении лесов, восстановлении их площади становится доброй традицией, — сказал Игорь Васильев.

Восстановление зеленых насаждений является одной из приоритетных задач нацпроекта «Экология». Особенно актуально оно в этом году, когда из-за сухой и жаркой погоды по всей стране горели леса. В Кировской области в 2021 году произошло 147 лесных пожаров.

— Внести свой вклад в восстановление лесов региона может каждый, — подчеркнул глава региона.

Как добавил замруководителя Рослесхоза Александр Агафонов, акция «Сохраним лес» проводится уже в третий раз. В 2021 году в ее рамках будет посажено порядка 4 тысяч молодых сосен.