Игорь Васильев вновь избран в Высший совет «Единой России».

Одним из вопросов на третьем этапе Съезде «Единой России» стала ротация руководящих органов партии. Участники Съезда переизбрали председателем партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева на 5 лет.

Обновился и состав Высшего совета партии. В него входят 100 человек, два места решено оставить вакантными для тех, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе. Участники Съезда избрали председателем Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова.

В состав Высшего совета вновь избран на 5 лет и губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Васильев.