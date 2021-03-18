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Игорь Васильев вошел в состав еще одной комиссии Госсовета

Юлия Зорина Власть

Губернатор Кировской области вошел в состав комиссии Государственного Совета РФ по культуре и возглавит подкомиссию «Культура – детям». Об этом стало известно по итогам первого заседания комиссии в этом году.

Всего в состав комиссии входит шесть подкомиссий по различным направлениям. Кроме детской культуры, это сохранение историко-культурного наследия, развитие театрально-концертных учреждений и кино, музейно-выставочная деятельность, культура сел и малых городов и методобеспечение деятельности в сфере культуры.

— Современная система образования находится в тесной взаимосвязи с культурой. Дети – это наше будущее и одна из наших основных задач – вырастить поколение высокообразованных людей, уважающих историю и культурное достояние своей страны, — отметил Игорь Васильев.

Как добавил губернатор, совместная работа двух комиссий Госсовета РФ по направлениям «Культура» и «Образование» позволит организовать эффективный процесс воспитания школьников.

На первом заседании комиссии, в котором участвовала министр культуры региона Татьяна Мазур, подвели итоги реализации в России национального проекта «Культура» в 2020 году. Кировскую область отметили в связи с появлением модельных библиотек.

— Наш регион первым презентовал модельную библиотеку в рамках нацпроекта «Культура». Кроме этого, в области открыли еще четыре библиотеки нового формата, — напомнила Татьяна Мазур. — В этом году мы не сбавляем темпа. 40 миллионов рублей из федерального бюджета направят на создание в Кировской области еще пяти модельных библиотек.

Всего в 2021 году на реализацию национального проекта «Культура» нашему региону выделено более 83 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что Игорь Васильев провел заседание комиссии Госсовета РФ по образованию.

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Юлия Зорина