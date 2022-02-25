Игорь Васильев вручил молодым кировским семьям сертификаты на покупку жилья

17 молодых семей города Кирова получили сертификаты на покупку жилья. Всего в 2022 году выплаты на улучшение жилищных условий получат 65 семей.

— Вопросам поддержки семьи, улучшения демографической ситуации государство уделяет особое внимание. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу выстраивания долгосрочной политики поддержки семьи. В правительстве Кировской области это одно из приоритетных направлений работы, — сказал глава региона Игорь Васильев.

Претендовать на единовременную выплату могут семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, при этом возраст каждого из супругов не может превышать 35 лет.

Документы принимают в органах местного самоуправления по месту жительства. Деньги можно потратить на покупку либо строительство жилья, а также на первоначальный взнос или частичное погашение ипотеки.

Документы для участия в госпрограмме в 2023 году нужно подать до 1 июня 2022 года.