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Игорь Васильев вручил награды за достижения в сфере молодежной политики

Вадим Шабалин Новости, Власть, Главное

Губернатор Игорь Васильев принял участие в торжественной церемонии награждения кировчан, которые внесли значительный вклад в развитие молодежной политики области. 

— Прогресс в различных отраслях научного знания во многом связан с деятельностью молодежи. Своими идеями, проектами, научными открытиями вы способны сделать регион процветающим и конкурентоспособным. Создавайте новые идеи и проекты, пробуйте новые направления, открывайте миру новые проекты. А мы постараемся сделать все, чтобы поддерживать вас, — сказал Васильев.

В числе наград — премия молодежи Вятского края. Её лауреатами стали педагог Центра развития творчества детей и юношества «Лабиринт» Марина Ардашева, педагог-организатор Дома детского творчества «Вдохновение» Екатерина Калинина, специалист по работе с молодежью клуба по месту жительства «Альтаир» Александр Кокорин, активистка областной организации «Российского Союза Молодежи» Анастасия Колбина и заместитель председателя правления регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов» Артем Плаксин.

Игорь Васильев вручил награды за достижения в сфере молодежной политики

Кроме того, шесть человек получили благодарственные письма Росмолодежи. Это представители областного Дворца молодежи, регионального проектного офиса по поддержке молодежных инициатив, министерства спорта и молодежной политики, управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кирова, движения «Волонтеры Победы».

После награждения губернатор принял участие в интеллектуальной игре «Кеда-КвиZ». В режиме онлайн к ней присоединились свыше двухсот молодых людей со всей области.

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Вадим Шабалин