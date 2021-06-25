Игорь Васильев вручил награды за достижения в сфере молодежной политики

Губернатор Игорь Васильев принял участие в торжественной церемонии награждения кировчан, которые внесли значительный вклад в развитие молодежной политики области.

— Прогресс в различных отраслях научного знания во многом связан с деятельностью молодежи. Своими идеями, проектами, научными открытиями вы способны сделать регион процветающим и конкурентоспособным. Создавайте новые идеи и проекты, пробуйте новые направления, открывайте миру новые проекты. А мы постараемся сделать все, чтобы поддерживать вас, — сказал Васильев.

В числе наград — премия молодежи Вятского края. Её лауреатами стали педагог Центра развития творчества детей и юношества «Лабиринт» Марина Ардашева, педагог-организатор Дома детского творчества «Вдохновение» Екатерина Калинина, специалист по работе с молодежью клуба по месту жительства «Альтаир» Александр Кокорин, активистка областной организации «Российского Союза Молодежи» Анастасия Колбина и заместитель председателя правления регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов» Артем Плаксин.

Кроме того, шесть человек получили благодарственные письма Росмолодежи. Это представители областного Дворца молодежи, регионального проектного офиса по поддержке молодежных инициатив, министерства спорта и молодежной политики, управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кирова, движения «Волонтеры Победы».

После награждения губернатор принял участие в интеллектуальной игре «Кеда-КвиZ». В режиме онлайн к ней присоединились свыше двухсот молодых людей со всей области.